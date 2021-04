Doppia gaffe di Draghi | “Onorevoli deputati” Ma è in Senato Sbaglia un’altra volta Imbarazzante video

(Di martedì 27 aprile 2021) Signor presidente,…”: inizia male Marioin apertura del suo intervento sul Pnrr al. A quel punto il premier sente un vociare: qualcuno dai banchi ha fatto notare un problema. Il premier inizialmente non ha capito, chiede: “Devo togliere la mascherina”? No: chi gli è intorno gli dice: “siamo al”. La scenetta è esiilarante. Dunque con suo sorrisetto ineffabile sie è ripreso: “Ah sì, siamo in…”.al: “…” Quindi ha iniziato nuovamente il discorso. E ancora: “Signor presidente,…”. Ma allora? Di nuovo vociare, di nuovo gli ricordano che siamo a ...

'Signor presidente, onorevoli deputati...', così ha esordito Mario Draghi in apertura del suo intervento sul Pnrr al Senato . A quel punto qualcuno dai banchi ha fatto notare il problema. Il premier ... Ormai è da qualche settimana che per Mario Draghi è iniziata l'avventura all'interno del mondo della politica dopo aver ... Il premier si confonde due volte in apertura del suo discorso a Palazzo Madama sul Pnrr. Il terzo tentaivo è quello giusto, tra gli appralusi dei senatori divertiti ...