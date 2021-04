Dal vietato vietare al vietato vivere | il salto nel coprifuoco della sinistra

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr – Ilnel. Domandarsi il perché delle cose è esercizio velleitario ma quantomeno aiuta a inquadrarle entro una cornice razionale. E la domanda e i dubbi riguardano ovviamente la condizione cui versa l’Italia durante il periodo pandemico e all’interno di un segmento che il governo si ostina a definire “di nuove aperture”, creando così la perplessità sulla veridicità di detta definizione e se la realtà fattuale ricalca totalmente o solo parzialmente quella narrata dal governo. E poi, e soprattutto, chi sono i protagonisti di questa stagione di grande repressione sociale ed economica, non potendo non ammettere la campagna di delegittimazionelibertà in atto da quattordici mesi, sebbene sia il proseguo di un’intera stagione durata un intero dopoguerra ...

... all'esterno del locale, e trovi questi ultimi occupati dovrà allontanarsilocale, in quanto ... Si ricorda, inoltre, che in ogni caso dopo le 18 èconsumare cibi e bevande anche nei luoghi ......comprendere i criteri decisigoverno in materia di spostamenti. Partiamo dall'assunto generale: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi motivo tra regioni bianche e gialle mentre è...Ancora ventiquattro ore e le Marche usciranno dalla zona arancione per entrare in fascia gialla, secondo il nuovo decreto che entra in vigore domani con tutta una serie di regole ...VERONA - Nuova proroga, fino al 3 maggio, del divieto di stazionamento nelle principali piazze della città, nelle panchine e nelle aree più sensibili, come la Gran Guardia ...