Covid, figlio assiste il padre fino all'ultimo istante di vita: la foto della nipote commuove il web (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – "Guardate cos'è il Covid: mio nonno morente e mio papà che lo veglia fino all'ultimo respiro". Un anziano a letto, un figlio che lo veglia, una nipote che scatta una foto: "Questa è l'immagine emblema del Covid, dovrebbe girare il mondo per far capire a tutti in che situazione siamo", le poche dolorose righe che Matilde ha scritto a Fanpage per ricordare il nonno e la compassione di suo padre. La foto che ha commosso il web arriva da Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli: "Un'immagine che parla da sola nella sua unicità, un vero emblema simbolo del Covid – continua Matilde – . Questa è la storia di mio nonno, deceduto a causa del Covid, ha combattuto ...

