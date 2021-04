"Cosa non si vede nei video dell'Isola". Barbara d'Urso sotto choc: accuse pesanti, un grosso caso a Mediaset (Di martedì 27 aprile 2021) Il day-after la puntata del lunedì dell'Isola dei Famosi, Barbara d'Urso ha dedicato la seconda parte di Pomeriggio 5, quella destinata ad argomenti più leggeri, proprio al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La conduttrice ha ospitato anche Daniela Martani, che ieri sera in diretta ha attaccato duramente sia Gilles Rocca che Francesca Lodo. Anche dal salotto della d'Urso l'ex naufraga ha confermato senza alcun dubbio che a suo dire Rocca ha grossi problemi nel gestire la rabbia, in particolare nei confronti delle donne. “Purtroppo lui ha questo problema, tutti quanti dicono che è aggressivo. L'ha detto anche Awed”, ha dichiarato la Martani, secondo cui Gilles addirittura incuterebbe paura agli altri naufraghi. Barbara ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Il day-after la puntata del lunedìdei Famosi,d'ha dedicato la seconda parte di Pomeriggio 5, quella destinata ad argomenti più leggeri, proprio al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La conduttrice ha ospitato anche Daniela Martani, che ieri sera in diretta ha attaccato duramente sia Gilles Rocca che Francesca Lodo. Anche dal salottoa d'l'ex naufraga ha confermato senza alcun dubbio che a suo dire Rocca ha grossi problemi nel gestire la rabbia, in particolare nei confrontie donne. “Purtroppo lui ha questo problema, tutti quanti dicono che è aggressivo. L'ha detto anche Awed”, ha dichiarato la Martani, secondo cui Gilles addirittura incuterebbe paura agli altri naufraghi....

