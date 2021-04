Corsa verso la Luna: Blue Origin di Jeff Bezos fa causa alla Nasa (Di martedì 27 aprile 2021) Blue Origin di Jeff Bezos ha fatto causa alla Nasa che aveva scelto SpaceX per costruire il velivolo per l’atterraggio sulla Luna. Ora Jeff Bezos ed Elon Musk gareggiano per un posto sullo spazio. A SpaceX Falcon 9 rocket carrying the company’s Crew Dragon spacecraft is launched on Nasa’s SpaceX Crew-2 mission to the International Space Station with Nasa astronauts Shane Kimbrough and Megan McArthur, ESA (European Space Agency) astronaut Thomas Pesquet, and Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) astronaut Akihiko Hoshide onboard, Saturday, April 23, 2022,, at Nasa’s Kennedy Space Center in Florida. Nasa’s SpaceX Crew-2 mission is the second crew ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021)diha fattoche aveva scelto SpaceX per costruire il velivolo per l’atterraggio sulla. Oraed Elon Musk gareggiano per un posto sullo spazio. A SpaceX Falcon 9 rocket carrying the company’s Crew Dragon spacecraft is launched on’s SpaceX Crew-2 mission to the International Space Station withastronauts Shane Kimbrough and Megan McArthur, ESA (European Space Agency) astronaut Thomas Pesquet, and Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) astronaut Akihiko Hoshide onboard, Saturday, April 23, 2022,, at’s Kennedy Space Center in Florida.’s SpaceX Crew-2 mission is the second crew ...

