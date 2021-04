Bertolaso: 'Fino a quando i lombardi non saranno vaccinati non lascerò il coordinamento della campagna' - Fontana: 'C'è ancora bisogno di ... (Di martedì 27 aprile 2021) Guido Bertolaso non lascerà nell'immediato il coordinamento della campagna vaccinale in lombardia. Continuerà a fare il consulente 'Fino a quando tutti i lombardi non saranno stati vaccinati'. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 aprile 2021) Guidonon lascerà nell'immediato ilvaccinale ina. Continuerà a fare il consulente 'tutti inonstati'. Il ...

Advertising

stella7815 : Bertolaso ha terminato il suo compito ma #fontana sostiene che di uno come lui c'è sempre bisogno. Eh, come no. In… - BrunoGrosso : @QRepubblica @NicolaPorro @Bertolaso_Guido Di preciso a cosa sarebbe servito fino ad ora? Ad aspettare i vaccini quando non c'erano? - LauraIlluminat2 : @La_manina__ ...come per esempio un Bertolaso durante un terremoto all'Aquila, per esempio. Però poi ci sono i mor… - fastenseat : @Brasviz1 @PosteNews Stai travisando la realtà la Moratti ha appoggiato aria fino all autaut governativo Basta aver… - pippo_boni : @reportrai3 IL BUON GOVERNO,QUELLO DEI MIGLIORI QUELLO CHE OGGI ABBIAMO IN ITALIA ESISTERÀ FINO A QUANDO AVREMO QUE… -