Atlas Coelestis – Roma

(Di mercoledì 28 aprile 2021)Via Malcesine, 41 – 00135Tel. 06/35072243 Sito Internet: www..it Tipologia: creativa Prezzi: antipasti 12/19€, primi 16/22€, secondi 15/26€, dolci 8/12€ Giorno di chiusura: Domenica sera e LunediOFFERTAè un ristorante creativo con alla base un’accurata ricerca di materie prime di eccellenza e che si caratterizza per un’offerta a tutto tondo di grande piacevolezza complessiva. Per la nostra cena abbiamo iniziato con un saporito piatto a base di pollo bio, radicchio e indivia belga, fegatini e ristretto di pollo, proseguendo con due assaggi di pizze dalla lievitazione perfetta, quella rossa al fior di latte con acciughe del Cantabrico e quella con carpaccio di bufala affumicato, fagiolini croccanti, pomodori a crudo e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atlas Coelestis

Linkiesta.it

Per gli amanti del pesce ci sonocon i cannelloni di rombo, carciofi e tartufo nero. Acquasanta tra cotolette di mazzancolle, finocchio, maionese allo zenzero e la Box Cupido da ...Atlas Coelestis Via Malcesine, 41 – 00135 Roma Tel. 06/35072243 Sito Internet: www.atlascoelestis.it Tipologia: creativa Prezzi: antipasti 12/19€, primi 16/22€, secondi 15/26€, dolci 8/12€ Giorno di c ...