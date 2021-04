Xuan-Yuan Sword 7 approderà in Europa quest'estate su PS4 e Xbox One (Di lunedì 26 aprile 2021) Eastasiasoft e Softstar Entertainment Xuan-Yuan Sword VII sarà lanciato per PlayStation 4 e Xbox One quest'estate in occidente. Non sarà però doppiato: supporterà semplicemente sottotitoli in inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo. Ci sarà perfino un'edizione fisica, distribuita in Europa e Nord America da Maximum Games. Il sequel è stato lanciato per la prima volta su PC in tutto il mondo, e poi su PlayStation 4 in Asia il 29 ottobre 2020. Xuan-Yuan Sword è stato un successo assoluto in Cina e in asia in generale, ma è rimasto sconosciuto al grande pubblico occidentale. I suoi sviluppatori sono intenzionati a tentare l'assalto con Xuan-Yuan Sword VII, che ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 aprile 2021) Eastasiasoft e Softstar EntertainmentVII sarà lanciato per PlayStation 4 eOnein occidente. Non sarà però doppiato: supporterà semplicemente sottotitoli in inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo. Ci sarà perfino un'edizione fisica, distribuita ine Nord America da Maximum Games. Il sequel è stato lanciato per la prima volta su PC in tutto il mondo, e poi su PlayStation 4 in Asia il 29 ottobre 2020.è stato un successo assoluto in Cina e in asia in generale, ma è rimasto sconosciuto al grande pubblico occidentale. I suoi sviluppatori sono intenzionati a tentare l'assalto conVII, che ...

