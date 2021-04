Torta 7 vasetti con prosciutto | La variante salata alla classica torta

(Di lunedì 26 aprile 2021) Molto spesso sentiamo parlare di torte che, per prepararle, non hanno bisogno di bilancia o altro, ma semplicemente di un vasetto da yogurt come unità di misura per gli ingredienti. E la ricetta che vi proponiamo oggi è una di queste. Semplice e facile da preparare, anche per chi non ha molta dimestichezza con misure di vario tipo. Cuciniamo insieme laconconFOTO ricettasprintUnache, di solito, immaginiamo nella versione dolce, ma che (come quella che vi proponiamo ora) è invece. Possiamo prepararla in tanti modi e non solo con i salumi. Anche la versione con ortaggi e verdure non è da meno. Vediamo insieme quali ingredienti ci ...

Rustico salato 7, impasto senza lievitazione pronto in 5 minuti, perfetto per salvare le vostre cene o come ricetta svuota frigo. Vi propongo una rivisitazione della classicadolce, ma in chiave salata! Il Rustico salato 7é perfetta come ricetta svuota frigo, infatti può essere farcita con tanti tipi diversi di ingredienti, oppure avanzi di cibo ...A tal proposito, si suggerisce una sofficesalata ai 7, per deliziare gli ospiti con una ricetta facile e veloce. Per il procedimento, cliccare QUI . In questo spazio, fari puntati sui ...Spesso sentiamo parlare di torte che, per prepararle, non hanno bisogno di bilancia. Cuciniamo la torta 7 vasetti con prosciutto.Rustico salato 7 vasetti, impasto senza lievitazione pronto in 5 minuti, perfetto per salvare le vostre cene o come ricetta svuota frigo.