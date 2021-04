Tim tra i primi operatori in Europa e unico in Italia a lanciare soluzioni Open Ran su rete mobile (Di lunedì 26 aprile 2021) Il primato parte da Faenza dove l’infrastruttura è già pronta ad offrire nuove funzionalità per accelerare lo sviluppo di servizi digitali TIM è tra i primi operatori in Europa e l’unico in Italia ad avviare il programma di sviluppo Open RAN (Open Radio Access Network) per l’innovazione della rete di accesso mobile. Grazie a questa iniziativa il Gruppo potrà implementare sulla propria rete commerciale nuove soluzioni a beneficio dei clienti e delle imprese, in modo da velocizzare lo sviluppo dei servizi digitali. LEGGI ANCHE Tim lancia il progetto "Smart District" per la digitalizzazione di oltre 140 distretti industriali Tim e WeSchool insieme per la scuola, la didattica digitale fondamentale ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021) Il primato parte da Faenza dove l’infrastruttura è già pronta ad offrire nuove funzionalità per accelerare lo sviluppo di servizi digitali TIM è tra iine l’inad avviare il programma di sviluppoRAN (Radio Access Network) per l’innovazione delladi accesso. Grazie a questa iniziativa il Gruppo potrà implementare sulla propriacommerciale nuovea beneficio dei clienti e delle imprese, in modo da velocizzare lo sviluppo dei servizi digitali. LEGGI ANCHE Tim lancia il progetto "Smart District" per la digitalizzazione di oltre 140 distretti industriali Tim e WeSchool insieme per la scuola, la didattica digitale fondamentale ...

