Terribile schianto sulla provinciale Carlo | 23 anni | è morto sul colpo Un altro giovane in condizioni disperate

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 aprile 2021)incidente stradale ieri sera44 tra Caposile e Musile non troppo distante da Venezia. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente. Nelloun ragazzo di 23Simonetto. Gravissimo l’ragazzo rimasto coinvolto nell’incidente, portato in codice rosso e che ora lotta tra la vita e la morte. A fare un quadro della situazione è il quotidiano on line nuova Venezia che racconta come l’incidente si sia verificato poco dopo le 22. Tre le auto che sono rimaste coinvolte. I vigili del fuoco sono stati allertati alle 22 e sono intervenuti da San Donà e Jesolo dopo pochi minuti. Hanno lavorato con i divaricatori idraulici e le cesoie per liberare gli automobilisti rimasti ...