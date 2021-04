Tennis: l’allenatore di Federer lancia l’allarme, ‘è in ritardo nella preparazione’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – “Come preparazione è un po’ indietro sulla tabella di marcia. Gli allenamenti in campo sono abbastanza intensi ma non riusciamo a farli con la frequenza di cui avrebbe bisogno in avvicinamento a un torneo”. Lo dice l’allenatore di Roger Federer, Severin Luthi, in merito alla condizione fisica dell’ex numero uno del mondo a tre settimane dal rientro nel circuito Atp previsto a Ginevra nella seconda metà di maggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – “Come preparazione è un po’ indietro sulla tabella di marcia. Gli allenamenti in campo sono abbastanza intensi ma non riusciamo a farli con la frequenza di cui avrebbe bisogno in avvicinamento a un torneo”. Lo dicedi Roger, Severin Luthi, in merito alla condizione fisica dell’ex numero uno del mondo a tre settimane dal rientro nel circuito Atp previsto a Ginevraseconda metà di maggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

