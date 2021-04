Supermercati | tracce di Covid su carrelli | bancomat e bilance Nas | 18% irregolari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Supermercati tracce

... il Comando carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una campagna di verifiche a livello nazionale presso i, al fine di accertare la ...di Covid sui carrelli , sulle tastiere dei bancomat e sulle bilance . E mancanza del rispetto ... I Carabinieri Nas hanno condotto una campagna di verifiche a livello nazionale nei...Controlli in tutta Italia, i Nas trovano tracce del Covid in alcuni supermercati; 26/04/2021: Al fine di individuare l'efficacia delle periodiche operazioni di pulizia e sanificaz ...Nas nei supermercati d’Italia, trovate tracce di Covid su pos, carrelli, ma anche bilance e superfici in 18 casi. Nell’ambito dei controlli svolti a tutela della salute collettiva nel periodo di emerg ...