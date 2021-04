Successo dell'Open Day vaccino, alla Asl dell'Aquila somministrate 1750 dosi di Astrazeneca (Di lunedì 26 aprile 2021) L'Aquila - Un bilancio ben oltre le previsioni con un numero di somministrazioni che ha superato quello delle prenotazioni. L’Open day di oggi, riservato alla vaccinazione Astrazeneca contro il covid a persone over 60 senza patologie gravi, in provincia ha avuto la larga adesione della popolazione che si è presentata numerosa ai 7 punti vaccinali della Asl per farsi inoculare la protezione. Complessivamente, nella giornata di oggi, le dosi di Astrazeneca somministrate sono state 1.750, addirittura 300 in più rispetto alle prenotazioni effettuate ieri dagli utenti nei diversi uffici dei Comuni che hanno supportato l’iniziativa della ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 26 aprile 2021) L'- Un bilancio ben oltre le previsioni con un numero di somministrazioni che ha superato quelloe prenotazioni. L’day di oggi, riservatovaccinazionecontro il covid a persone over 60 senza patologie gravi, in provincia ha avuto la larga adesionea popolazione che si è presentata numerosa ai 7 punti vaccinalia Asl per farsi inoculare la protezione. Complessivamente, nella giornata di oggi, ledisono state 1.750, addirittura 300 in più rispetto alle prenotazioni effettuate ieri dagli utenti nei diversi uffici dei Comuni che hanno supportato l’iniziativaa ...

