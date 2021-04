Smartphone compatti 2021 | i 5 modelli migliori

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 26 aprile 2021) Trovarein vendita è davvero difficile. Prima dell'avvento dei display a tutto schermo, la maggior parte dei telefoni avevano un display da cinque pollici. Tra cornici, bordi e spessore, questa era la dimensione di riferimento che riusciva a rispondere a tutte le esigenze: era compatta da tenere bene in tasca, assicurava uno schermo grande a sufficienza per leggere le mail o guardare le foto e, soprattutto, si poteva usare bene con una mano sola. Nel corso del tempo però, gli schermi sono diventati sempre più grandi rendendo questo segmento di mercato poco più di una nicchia, con pochia disposizione. Per anni, la richiesta die tascabili è rimasta inascoltata, poi l’uscita di iPhone 12 mini ha riportato in auge la categoria – sebbene le vendite non siano ...