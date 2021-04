Salvini | odg FdI su coprifuoco lascia tempo che trova

(Di lunedì 26 aprile 2021) "Le mozioni prima le leggo, poi le commento,no ilcheno. Se si apre o se si chiude lo decide il governo, non gli ordini del giorno". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, parlando con i ...

...la scorsa estate?"/ "Se Stato ti dà il bonus vacanze.." Ad appoggiare, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che oggi ha fatto sapere: 'Fratelli d'Italia porterà in Aula domani un...Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, parlando con i giornalisti prima di pranzare al Bar Bianco a Milano, sull'presentato da Fdi alla Camera contro il coprifuoco. Positivo invece il ...FdI auspica che tutto il centrodestra converga per difendere "una battaglia che intanto punta a rendere effettivo l'orario dei ristoranti alle 22". "Vediamo chi lo sosterrà e chi invece si schiererà a ...«Sul coprifuoco sto con la Gelmini, prevalga la logica». Matteo Salvini sposa la linea espressa dalla ministra per gli Affari regionali nell'intervista al Messaggero: si sta ...