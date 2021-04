Restano in carcere i quattro dell’omicidio di Torre Annunziata, esclusa la premeditazione (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata (Napoli), Antonio Fiorentino, ha convalidato il fermo del pubblico ministero del 23 aprile nei confronti di Giorgio Scaramella 51 anni, Domenico Scaramella 51 anni, Antonio Venditto, 26 anni e Antonio Cirillo, 33 anni. Sono i quattro accusati dell’omicidio volontario aggravato dai futili motivi di Maurizio Cerrato, 61 anni ucciso con una coltellata al petto a Torre Annunziata la sera del 19 aprile scorso. Il giudice, che ha ritenuto attendibile il racconto della figlia della vittima, Maria Adriana, testimone oculare. Sebbene ritenga che i quattro abbiano avuto la possibilità di organizzare le modalità del delitto, avvenuto solo per un parcheggio ‘violato’, il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl giudice per le indagini preliminari del Tribunale di(Napoli), Antonio Fiorentino, ha convalidato il fermo del pubblico ministero del 23 aprile nei confronti di Giorgio Scaramella 51 anni, Domenico Scaramella 51 anni, Antonio Venditto, 26 anni e Antonio Cirillo, 33 anni. Sono iaccusativolontario aggravato dai futili motivi di Maurizio Cerrato, 61 anni ucciso con una coltellata al petto ala sera del 19 aprile scorso. Il giudice, che ha ritenuto attendibile il racconto della figlia della vittima, Maria Adriana, testimone oculare. Sebbene ritenga che iabbiano avuto la possibilità di organizzare le modalità del delitto, avvenuto solo per un parcheggio ‘violato’, il ...

