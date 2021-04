Renault - De Meo: "Tutti i nuovi modelli avranno una velocità limitata a 180 km/h" (Di lunedì 26 aprile 2021) La Renault ha intenzione di seguire l'esempio della Volvo impostando un limite di velocità massima sulle vetture di nuova generazione: secondo quanto affermato dall'amministratore delegato Luca De Meo durante l'assemblea degli azionisti, le future auto della Casa della Losanga non potranno superare i 180 chilometri orari.Il Safety Coach. La limitazione ha l'obiettivo esplicito di ridurre gli incidenti stradali, visto che l'eccessiva velocità rappresenta la causa di un terzo dei sinistri con decessi sulle strade europee. De Meo ha anche annunciato l'intenzione, da parte della Renault, di dotare Tutti i veicoli di un apposito sistema di controllo: si tratta del Safety Coach, un dispositivo che adegua in modo automatico la velocità ai limiti locali e tiene conto di diversi fattori, come la ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 aprile 2021) Laha intenzione di seguire l'esempio della Volvo impostando un limite dimassima sulle vetture di nuova generazione: secondo quanto affermato dall'amministratore delegato Luca De Meo durante l'assemblea degli azionisti, le future auto della Casa della Losanga non potranno superare i 180 chilometri orari.Il Safety Coach. La limitazione ha l'obiettivo esplicito di ridurre gli incidenti stradali, visto che l'eccessivarappresenta la causa di un terzo dei sinistri con decessi sulle strade europee. De Meo ha anche annunciato l'intenzione, da parte della, di dotarei veicoli di un apposito sistema di controllo: si tratta del Safety Coach, un dispositivo che adegua in modo automatico laai limiti locali e tiene conto di diversi fattori, come la ...

Advertising

quattroruote : #Renault, l'ad De Meo: 'Le nostre vetture di nuova generazione avranno una velocità limitata a 180 km/h' --->… - heragu2002 : @LucaDe_Meo @renaultgroup BRAVISIMO PER SEMPRE RENAULT !?????????????????? ??????PER TUTTI IL VITTA ?????? - fisco24_info : Per Renault 1° trimestre in rosso, ma avanza 'rivoluzione De Meo': Titolo perde l'1,26% ma segnali positivi dalla c… - Riparte_Italia : IMPRESE Luca De Meo (ceo @renaultitalia): «Effetti del Covid-19 quasi come un asteroide, dobbiamo stringere i denti… - Finmarket5 : Secondo De Meo, la #Renault può creare 'l'equivalente di 8 miliardi' di euro di PIL all'anno in #Francia… -