(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “E’ indecente che 630 parlamentari siano chiamati aunreso noto 24 ore prima esolo due ore fa, quasi nessuno in quest’Aula è a conoscenza delle manovre che qui sono comprese. Come può questo Parlamentoin scienza e coscienza una versione -qui sulc’è scritto- aggiornata alle 14 di oggi?”. Così il deputato di ‘L’Alternativa c’è’, Andrea, intervenendo in Aula alla Camera prima delle comunicazioni del premier, Mario Draghi, sul Pnrr. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Recovery: Colletti, 'indecente discutere testo modificato 2 ore fa'... -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Colletti

Il Denaro

È necessaria una prospettiva dipiù complessiva, focalizzata sulla vita della persona; ... i libri, le docufiction " seguiti dai broker, ovvero ibianchi che piazzano questi prodotti ...... a colpire tutto un sistema deviato dibianchi e complicità di potere". "Proprio in questo ... Ricordiamo che sono in arrivo una montagna di soldi delFund, che fanno gola alle 'ndrine ...Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “E’ indecente che 630 parlamentari siano chiamati a discutere un testo reso noto 24 ore prima e modificato solo due ore fa, quasi nessuno in quest’Aula è a conoscenza delle ...Il presidente del Consiglio a Montecitorio per sui dettagli del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sugli obiettivi e i risultati che l’esecutivo attribuisce al Recovery fund ...