Pomodoro straniero spacciato per ‘100% italiano’ Blitz e maxi sequestro per uno dei marchi più noti

Un'operazione delle Procura della Repubblica di Livorno ha portato al sequestro di 4.477 tonnellate di Pomodoro negli stabilimenti Petti di Venturina Terme e Campo alla Croce di Campiglia Marittima, in provincia del capoluogo Toscano. Il valore commerciale sarebbe di circa 3 milioni di euro. Nello specifico, scrive Fanpage.it, "i carabinieri hanno sequestrato 3.500 tonnellate di conserve di Pomodoro in bottiglie, vasi di vetro, barattoli, pacchi e bricks, già confezionate e etichettate come "Pomodoro 100% italiano" e/o "Pomodoro 100% toscano", pronte per la commercializzazione e 977 tonnellate circa di prodotto semilavorato e concentrato di Pomodoro di provenienza estera (extra-UE), stipato in fusti e bidoni". Sono sei i soggetti indagati dalla procura di Livorno per concorso in frode

