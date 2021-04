PC gaming e Windows 10, finalmente un fix per i problemi di frame rate e Blue Screen of Death dell'ultimo aggiornamento (Di lunedì 26 aprile 2021) Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia sull'ultima patch di Windows 10 che stava causando problemi ai giocatori, tra cali di frame rate e Blue Screen of Death. Ora è arrivato un fix che ripristinerebbe parte della patch e risolverebbe questo problema. Un documento di supporto Microsoft conferma e spiega i problemi: "Un piccolo sottoinsieme di utenti ha riportato prestazioni inferiori al previsto nei giochi dopo l'installazione di KB5000842 o aggiornamenti successivi. La maggior parte degli utenti interessati da questo problema esegue i giochi in modalità a schermo intero o senza bordi con finestra e utilizza due o più monitor". Il documento di supporto chiarisce inoltre che i problemi interessano alcuni PC ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 aprile 2021) Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia sull'ultima patch di10 che stava causandoai giocatori, tra cali diof. Ora è arrivato un fix che ripristinerebbe partea patch e risolverebbe questo problema. Un documento di supporto Microsoft conferma e spiega i: "Un piccolo sottoinsieme di utenti ha riportato prestazioni inferiori al previsto nei giochi dopo l'installazione di KB5000842 o aggiornamenti successivi. La maggior parte degli utenti interessati da questo problema esegue i giochi in modalità a schermo intero o senza bordi con finestra e utilizza due o più monitor". Il documento di supporto chiarisce inoltre che iinteressano alcuni PC ...

