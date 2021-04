Paolo Bonolis resta a Mediaset e si “prende” tutto | Avanti un altro “cancella” Live Non è la d’Urso

(Di lunedì 26 aprile 2021)starebbe per rinnovare il suo contratto con: per luiunpure di sera proseguirà anche nella prossima stagione TV, mettendo definitivamente da parteNon è la(anche se Carmelita ci aveva dato appuntamento a settembre).e sila domenica dellaCosì... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

starebbe per rinnovare il suo contratto con Mediaset : per lui Avanti un altro pure di sera proseguirà anche nella prossima stagione TV, mettendo definitivamente da parte Live Non è la d'...Il programma disu Canale 5 finisce vicino con 3.152.000 spettatori e il 14.2% di share (la scorsa settimana 3,4 milioni e 15,1%). Al terzo posto poi c'è Fabio Fazio che con Che Tempo ...La nuova avventura di Paolo Bonolis con Avanti un altro! Pure di sera è iniziata da poche settimane ma non sembrano mancare momenti caratterizzati da un'ironia tagliente.Paolo Bonolis resta a Mediaset e si “prende” tutto: Avanti un altro pure la sera “cancella” definitivamente Live Non è la d’Urso.