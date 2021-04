“Non vedo l’ora, sono felice!”. Elisabetta Gregoraci, che gioia. La bella notizia arriva in diretta (Di lunedì 26 aprile 2021) Una Domenica in davvero piena di sorprese, poco dopo l’interessante intervista a Rocio Munoz Morales e l’improvvisata di Raoul Bova in diretta, Mara Venier ha avuto il piacere di avere in studio la bellissima Elisabetta Gregoraci. Elegante e sobrio completo in una nuance panna e trucco davvero impeccabile: Elisabetta Gregoraci si è presentata in diretta televisiva bella come sempre. Durante lo svolgimento dell’intervista a Domenica In, l’ex moglie di Flavio Briatore non ha potuto fare a meno di trattare diversi argomenti. Cominciando, quindi, dal rapporto con la sua mamma, venuta a mancare diversi anni fa, con il suo papà e con sua sorella Marzia. Fino ad arrivare alla sua recentissima esperienza nella Casa del GF Vip e a quello che prevede il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Una Domenica in davvero piena di sorprese, poco dopo l’interessante intervista a Rocio Munoz Morales e l’improvvisata di Raoul Bova in, Mara Venier ha avuto il piacere di avere in studio la bellissima. Elegante e sobrio completo in una nuance panna e trucco davvero impeccabile:si è presentata intelevisivacome sempre. Durante lo svolgimento dell’intervista a Domenica In, l’ex moglie di Flavio Briatore non ha potuto fare a meno di trattare diversi argomenti. Cominciando, quindi, dal rapporto con la sua mamma, venuta a mancare diversi anni fa, con il suo papà e con sua sorella Marzia. Fino adre alla sua recentissima esperienza nella Casa del GF Vip e a quello che prevede il suo ...

