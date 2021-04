Nomadland, un viaggio che emoziona e sorprende, un sogno americano diverso (Di lunedì 26 aprile 2021) “Nomadland” è un on the road fuori genere: né documentario né fiction, meno che mai docu-fiction. Protagonista è l’esercito dei Tom Joad moderni che, nemmeno un secolo dopo quelli raccontati da Steinbeck in “Furore”, si spostano su quattro ruote arrangiate a camper sulle rotte dei lavori stagionali che richiedono manodopera precaria e a basso costo. E sono anziani. Si definiscono non homeless ma houseless: senza casa, non senzatetto. Emarginati dal sistema, ma liberi: i nuovi nomadi. Le facce e le storie che Frances McDormand incontra, da uguale tra uguali, nei campi di barbabietole in Nebraska, nei campeggi estivi e nelle nuove cattedrali dell’E-commerce, i CamperForce di Amazon, sono quelle vere. Disney produce (il che spiega i cinque mesi di riprese), ma è un viaggio che emoziona e sorprende. La strada non è la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) “” è un on the road fuori genere: né documentario né fiction, meno che mai docu-fiction. Protagonista è l’esercito dei Tom Joad moderni che, nemmeno un secolo dopo quelli raccontati da Steinbeck in “Furore”, si spostano su quattro ruote arrangiate a camper sulle rotte dei lavori stagionali che richiedono manodopera precaria e a basso costo. E sono anziani. Si definiscono non homeless ma houseless: senza casa, non senzatetto. Emarginati dal sistema, ma liberi: i nuovi nomadi. Le facce e le storie che Frances McDormand incontra, da uguale tra uguali, nei campi di barbabietole in Nebraska, nei campeggi estivi e nelle nuove cattedrali dell’E-commerce, i CamperForce di Amazon, sono quelle vere. Disney produce (il che spiega i cinque mesi di riprese), ma è unche. La strada non è la ...

