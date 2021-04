Martina Ciontoli segue l’esempio del fratello e scrive ai giudici: “Non avevo capito niente” (Di lunedì 26 aprile 2021) Martina Ciontoli, fidanzata di Marco Vannini condannata insieme alla sua famiglia per la morte del giovane, ha scritto una lettera ai giudici che il prossimo 3 maggio dovranno emettere una sentenza sul caso. Dopo le parole di Federico Ciontoli, recentemente tornato a parlare della tragica morte di Marco Vannini – avvenuta nella notte del 18 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 26 aprile 2021), fidanzata di Marco Vannini condannata insieme alla sua famiglia per la morte del giovane, ha scritto una lettera aiche il prossimo 3 maggio dovranno emettere una sentenza sul caso. Dopo le parole di Federico, recentemente tornato a parlare della tragica morte di Marco Vannini – avvenuta nella notte del 18 L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zazoomblog : Martina Ciontoli: lettera ai giudici della Cassazione a pochi giorni dalla sentenza sul caso Vannini - #Martina… - apicella57 : RT @Mamox__: Forse non ci state pensando molto, ma ve lo voglio ricordare: il 3 maggio, quindi tra 8 giorni esatti, ci sarà la cassazione p… - Mamox__ : Forse non ci state pensando molto, ma ve lo voglio ricordare: il 3 maggio, quindi tra 8 giorni esatti, ci sarà la c… - zazoomblog : La lettera di Martina Ciontoli: “Marco stava morendo e io no avevo capito niente” - #lettera #Martina #Ciontoli: #… - mrcfsn : RT @fanpage: Omicidio #MarcoVannini, Martina Ciontoli scrive una lettera ai giudici -