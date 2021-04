Juve | minacce di morte al figlio di Andrea Pirlo

(Di lunedì 26 aprile 2021) La denuncia su Instagram da parte del ragazzo I tifosi, possono dare il peggio quando il tifo annebbia qualsiasi facoltà di giudizio e raziocinio. Non ci sono così parole adeguate per commentare quanto successo aldi, Nicolò17enne del tecnico dellantus. Io non sono una persona che giudica – ha scritto su Instagram – ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo tipo. Perché sonodi un allenatore che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere. Poi ha pubblicato lo screenshot di un messaggio diarrivato quando il club di Torino stava giocando contro la Fiorentina (poi match pareggiato per 1 a 1). Lantus quest’anno, rispetto agli ...

In passato aveva espresso via social anche giudizi sportivi e sullama Nicolò Pirlo , figlio minorenne del tecnico dellaAndrea, stavolta ha usato Instagram per denunciare un abuso. Il ragazzo ha pubblicato un post indignato in cui scrive Pirlo jr ha anche allegato lo screenshot di uno dei numerosi messaggi ...Nelle ultime ore ha ricevuto insulti evia social per via dei risultati deludenti della , compreso un 'Devi morire insieme a tuo padre' prontamente segnalato sui social. COMMENTA LA NOTIZIA - ...“Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo genere, non perché io faccia qualcosa in particolare, ma solo perché sono figlio di un allenatore che, probabilmente co ...87 Dopo il pari di ieri contro la Fiorentina per 1-1 per la Juve si complica la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League , in un' annata estremamente difficile per la squadra di Andr ...