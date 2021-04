Infermieri contagiati dal Coronavirus a Napoli: protesta “Nursing Up”. (Di lunedì 26 aprile 2021) Sanità, Nursing Up De Palma: «Focolaio in atto al Santobono di Napoli nel reparto di oncologia. Già 4 gli Infermieri contagiati nelle ultime ore.? «Da settimane invitiamo i nostri esponenti della politica a evitare frettolosi proclami trionfalistici. Siamo certamente lontani dai 350 contagi giornalieri dei nostri Infermieri dello scorso gennaio, ma sono circa 100, in media, i professionisti della sanità che quotidianamente si ammalano ancora negli ospedali italiani. Lo rivela la nostra indagine, che analizza ed incrocia i dati Iss con quelli dell’Inail. Oltre 3mila Infermieri si sono infettati nell’ultimo mese. Ci appare per tanto decisamente prematuro abbassare la guardia. Non possiamo e non dobbiamo smettere di tutelare il nostro personale che combatte da oltre un anno 24 ore su ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Sanità,Up De Palma: «Focolaio in atto al Santobono dinel reparto di oncologia. Già 4 glinelle ultime ore.? «Da settimane invitiamo i nostri esponenti della politica a evitare frettolosi proclami trionfalistici. Siamo certamente lontani dai 350 contagi giornalieri dei nostridello scorso gennaio, ma sono circa 100, in media, i professionisti della sanità che quotidianamente si ammalano ancora negli ospedali italiani. Lo rivela la nostra indagine, che analizza ed incrocia i dati Iss con quelli dell’Inail. Oltre 3milasi sono infettati nell’ultimo mese. Ci appare per tanto decisamente prematuro abbassare la guardia. Non possiamo e non dobbiamo smettere di tutelare il nostro personale che combatte da oltre un anno 24 ore su ...

