Incidente in scooter | arbitro di soli 17 anni perde la vita

(Di lunedì 26 aprile 2021) Stando a quanto riporta la redazione locale Catania Today, l'adolescente stava percorrendo viale Ulisse in sella al suo125 . Per cause ancora in fase di accertamento, il 17enne ha perso il ...

Advertising

live_palermo : Tragedia a Catania, scooter contro cordolo: morto giovane arbitro di basket - lanuovariviera : San Benedetto, incidente con lo scooter in viale De Gasperi. Moglie e marito in ospedale - Lasiciliaweb : Sbanda con lo scooter e muore Incidente ad Alcamo: perde la vita il 58enne Giuseppe Asta, titolare di una pasticcer… - GDS_it : #Incidente ad #Alcamo, pasticcere di 58 anni perde il controllo dello scooter e muore - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Incidente mortale, la vittima un uomo a bordo di uno scooter - -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente scooter

Il Tirreno

Tragedia a Catania, dove ieri sera il 17enne Enrico Murabito è morto in seguito a unstradale in viale Ulisse. Il ragazzo era a bordo del suo125 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un cordolo nei pressi della ...Nella serata di ieri, un arbitro di basket di soli 17 anni, ha perso la vita in un tragicoinavvenuto a Catania. Aveva solo 17 anni , il ragazzo rimasto vittima di un terribilestradale avvenuto nella serata di ieri a Catania . Il giovane era alla guida del suo ...Cordoglio in tutto il mondo dello sport: Enrico, originario di Tremestieri Etneo, era un grande appassionato di basket e giovanissimo arbitro.Ancora un incidente mortale in Sicilia. E' successo a Catania, dove ieri sera il 17enne è morto in seguito a un incidente stradale in viale Ulisse.