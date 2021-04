Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 26 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi lunedì 26 aprile: Marta e Vittorio vogliono salvare il loro matrimonio. Cosimo delude Gabriella che viene consolata da Salvo. Giuseppe rivela al figlio che non potrà restituire il denaro. Franco è sulla pista giusta per scoprire il sabotatore de I Cantieri. Patrizio e Clara vivranno un momento di complicità. Intanto, Speranza porta di nuovo scompiglio a casa Del Bue. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 aprile 2021) Ile Unallunedì 26: Marta e Vittorio vogliono salvare il loro matrimonio. Cosimo delude Gabriella che viene consolata da Salvo. Giuseppe rivela al figlio che non potrà restituire il denaro. Franco è sulla pista giusta per scoprire il sabotatore de I Cantieri. Patrizio e Clara vivranno un momento di complicità. Intanto, Speranza porta di nuovo scompiglio a casa Del Bue. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Novità per Gabriella - Giorgio17306253 : @Attilio33969733 @FBiasin Paradiso delle stronzate Se poi la maglia è bianconera ? Ne abbiamo viste di tutti i colori - infoitcultura : Anticipazioni Il paradiso delle signore: Ludovica è in ansia per Marcello - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 aprile: Cosimo e Gabriella sempre più lontani - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, oggi 26 aprile: a consolare Gabriella ci pensa Salvatore -