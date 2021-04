Gimbe: "Con il giallo aumento dei casi". Lo studio Kessler: "Con riaperture si rischia quarta ondata lockdown in estate" (Di lunedì 26 aprile 2021) Con il ritorno delle zone gialle ci sarà una risalita dei casi, la cui entità dipenderà dai comportamenti dei cittadini. La previsione è di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Con il ritorno delle zone gialle ci sarà una risalita dei, la cui entità dipenderà dai comportamenti dei cittadini. La previsione è di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, ai ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Cartabellotta: “Con le zone gialle ci sarà una risalita dei casi” - MediasetTgcom24 : Gimbe: 'Con il 'liberi tutti' la stagione estiva è a rischio' #coronavirus - RaiNews : 'Riaperture graduali non vanno intese come liberi tutti. Su pass vaccinale serviva confronto scientifico più dettag… - Carmela_oltre : RT @Cartabellotta: ll #coprifuoco è alle 22, ma sarebbe stato più coerente con le #riaperture prolungarlo fino alle 23, con adeguato potenz… - makepotacho : @francescatotolo @Cartabellotta @GIMBE Per uno che sul suo profilo Twitter scrive di essere allergico alle opinioni… -