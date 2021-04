Gary Moore: “How blue you can get” (Di lunedì 26 aprile 2021) Si chiama How blue you can get la raccolta di brani dedicata a Gary Moore, bluesman di enorme talento scomparso nel 2011. Chi è Gary Moore? Gary Moore era un chitarrista e compositore britannico. La sua carriera comincia negli anni ’60. Il giovane Gary ha alle spalle un padre che organizza concerti a Belfast e che lo incoraggia a portare avanti la passione per la musica. A 14 anni riceve la sua prima chitarra e da quel momento comincia la vera magia. Gary si appassiona al rock ‘n’ roll e ad artisti del calibro di Elvis, Beatles ed Albert King, ma è dopo aver scoperto Jimi Hendrix che il suo sound prende una svolta decisiva. Il blues rock erompe come un fiume di lava bollente e il giovane ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021) Si chiama Howyou can get la raccolta di brani dedicata asman di enorme talento scomparso nel 2011. Chi èera un chitarrista e compositore britannico. La sua carriera comincia negli anni ’60. Il giovaneha alle spalle un padre che organizza concerti a Belfast e che lo incoraggia a portare avanti la passione per la musica. A 14 anni riceve la sua prima chitarra e da quel momento comincia la vera magia.si appassiona al rock ‘n’ roll e ad artisti del calibro di Elvis, Beatles ed Albert King, ma è dopo aver scoperto Jimi Hendrix che il suo sound prende una svolta decisiva. Ils rock erompe come un fiume di lava bollente e il giovane ...

Advertising

pino19551 : @swimmerpg A me piace tutto . Dipende dallo stato d’animo . Stamattina Gary Moore , per passare poi all’ultimo dei… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 8?ttavi di finale MUSICA ?? Scegli il miglior CHITARRISTA di tutti i tempi tra: ?? B… - MaxxGhe : 25/04/1987. GARY MOORE si esibisce all'Isstadion di Stoccolma, in Svezia. Gary Moore - Live in Stockholm, Sweden -… - SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 8?ttavi di finale MUSICA ?? Scegli il miglior CHITARRISTA di tutti i tempi tra: ?? B… - 99per100 : #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 8?ttavi di finale MUSICA ?? Scegli il miglior CHITARRISTA di tutti i tempi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gary Moore Oscar 2021: la sconfitta di Laura Pausini e altre cose meno importanti ...- Ma Rainey's Black Bottom Anthony Hopkins - The Father - Nulla è come sembra (The Father) Gary ... regia di Pete Docter Wolfwalkers - Il popolo dei lupi (Wolfwalkers), regia di Tomm Moore e Ross ...

Tutti i vincitori degli Oscar 2021: fra sorprese e conferme ..." Sound of Metal Chadwick Boseman " Ma Rainey's Black Bottom Anthony Hopkins " The Father Gary ... regia di Pete Docter Wolfwalkers - Il popolo dei lupi, regia di Tomm Moore e Ross Stewart Miglior ...

GARY MOORE: a Gennaio un live inedito in edizione speciale Radio Lombardia Netflix | La Donna alla Finestra, con Amy Adams È in arrivo il film con Amy Adams, Gary Oldman e Julianne Moore in cui una psicologa si sente al sicuro a guardare il mondo dalla finestra della sua casa, ma quando i vicini si trasferiscono nell'edif ...

La donna alla finestra: il trailer del thriller con Amy Adams e Gary Oldman in arrivo su Netflix La donna alla finestra, diretto da Joe Wright e più volte rimandato, debutterà in streaming sulla piattaforma di Netflix il prossimo 14 maggio. Ecco il trailer italiano ufficiale di La donna alla fine ...

...- Ma Rainey's Black Bottom Anthony Hopkins - The Father - Nulla è come sembra (The Father)... regia di Pete Docter Wolfwalkers - Il popolo dei lupi (Wolfwalkers), regia di Tomme Ross ......" Sound of Metal Chadwick Boseman " Ma Rainey's Black Bottom Anthony Hopkins " The Father... regia di Pete Docter Wolfwalkers - Il popolo dei lupi, regia di Tomme Ross Stewart Miglior ...È in arrivo il film con Amy Adams, Gary Oldman e Julianne Moore in cui una psicologa si sente al sicuro a guardare il mondo dalla finestra della sua casa, ma quando i vicini si trasferiscono nell'edif ...La donna alla finestra, diretto da Joe Wright e più volte rimandato, debutterà in streaming sulla piattaforma di Netflix il prossimo 14 maggio. Ecco il trailer italiano ufficiale di La donna alla fine ...