Federer | è allarme? L' amico e tecnico Luhti | ' In ritardo sulla preparazione'

(Di lunedì 26 aprile 2021) Rogertornerà in campo abbastanza presto, il 16 maggio a Ginevra. Lo svizzero, che dopo le operazioni al ginocchio destro di febbraio e giugno 2020 è tornato solo per due partite all'Atp di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Federer allarme

La Gazzetta dello Sport

Rogertornerà in campo abbastanza presto, il 16 maggio a Ginevra. Lo svizzero, che dopo le operazioni al ginocchio destro di febbraio e giugno 2020 è tornato solo per due partite all'Atp di Doha, ...Due match disputati di venerdì per l'covid del positivo in hotel. La finale disputata alla ... E pensare che su questi campi, mica nella vita precedente, ha battuto. L'ALTRO FEMMINILE 4 ...