Erg | ok assemblea a bilancio e CdA Paolo Luigi Merli nuovo AD

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli Azionisti di ERG approva ildi Esercizio al 31 dicembre 2020 e delibera il pagamento di un dividendo di 0,75 Euro per azione. Inoltre i soci nominano ilConsiglio di Amministrazione, confermano Edoardo Garrone alla Presidenza e approvano il Piano di incentivazione pluriennale (Sistema LTI 2021-2023). Il Consiglio di Amministrazione nomina, già Direttore Generale e CFO del Gruppo,Amministratore Delegato. e conferma Alessandro Garrone Vice Presidente Esecutivo e Giovanni Mondini Vice Presidente.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Erg assemblea

ilmessaggero.it

L'degli Azionisti diapprova il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 e delibera il pagamento di un dividendo di 0,75 Euro per azione. Inoltre i soci nominano il nuovo Consiglio di ...L'degli azionisti diha approvato oggi il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e ha deliberato di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo pari a 0,75 euro per azione ...L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 e delibera il pagamento di un dividendo di 0,75 Euro ...Paolo Luigi Merli sostituisce al vertice del gruppo Luca Bettonte, che resta nel cda. Nel 2020 il gruppo ha raggiunto utili per 12,4 milioni e risultato netto di 105,8 milioni ...