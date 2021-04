Draghi: garantisco io, quindi faccio io (Di lunedì 26 aprile 2021) Per far capire che è la partita della vita, ha attraversato la vita delle persone, ripercorrendo uno a uno i luoghi della sofferenza – ansie, dolori, aspettative – e il dolore delle morti visibili, ma anche di quelle “che non sono state registrate” e che dunque portano il triste bilancio ben oltre il numero di 120mila decessi. Frase impegnativa, pronunciata per la prima volta da un presidente del Consiglio: il tecnico per eccellenza Mario Draghi, nel presentare il piano di ripresa e resilienza come un grande piano di ricostruzione nazionale che chiama in causa anche l’ethos di un popolo - il “mio popolo”, dice interpretando nella missione personale una missione collettiva - lo fonda su un discorso di verità. E su una severa analisi della struttura sociale del paese: il Covid come una spazzola della Storia che ha squadernato antichi squilibri, aggravandoli, dalle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Per far capire che è la partita della vita, ha attraversato la vita delle persone, ripercorrendo uno a uno i luoghi della sofferenza – ansie, dolori, aspettative – e il dolore delle morti visibili, ma anche di quelle “che non sono state registrate” e che dunque portano il triste bilancio ben oltre il numero di 120mila decessi. Frase impegnativa, pronunciata per la prima volta da un presidente del Consiglio: il tecnico per eccellenza Mario, nel presentare il piano di ripresa e resilienza come un grande piano di ricostruzione nazionale che chiama in causa anche l’ethos di un popolo - il “mio popolo”, dice interpretando nella missione personale una missione collettiva - lo fonda su un discorso di verità. E su una severa analisi della struttura sociale del paese: il Covid come una spazzola della Storia che ha squadernato antichi squilibri, aggravandoli, dalle ...

Advertising

massimosab : RT @italianfirst2: Draghi: garantisco io, quindi faccio io ?? manco nelle dittature ci si esprime in questi termini, se tali fossero stati… - Postfin : RT @italianfirst2: Draghi: garantisco io, quindi faccio io ?? manco nelle dittature ci si esprime in questi termini, se tali fossero stati… - italianfirst2 : Draghi: garantisco io, quindi faccio io ?? manco nelle dittature ci si esprime in questi termini, se tali fossero st… - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Draghi: garantisco io, quindi faccio io - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Draghi: garantisco io, quindi faccio io -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi garantisco Draghi: garantisco io, quindi faccio io ... è la traduzione in termini operativi di quel 'garantisco io' detto dal premier a Ursula Von Der ... E cioè che il vero elemento di forza è, innanzitutto, la forza reputazionale di Mario Draghi, nell'...

Draghi ha garantito per l'Italia La garanzia che l'Italia farà le riforme l'ha data Mario Draghi a Ursula von der Leyen. Con quel 'garantisco io' che è la cifra di un'esposizione politica imponente e soprattutto determinante per tirare il Recovery plan italiano da 222,1 miliardi fuori dall'...

Draghi: garantisco io, quindi faccio io L'HuffPost Draghi: garantisco io, quindi faccio io Dà un'anima al Recovery e accentra la governance perché i tempi sono stretti. Monito ai partiti parlando dell'angoscia del Paese ...

Draghi e il Recovery, un'agenda da brivido Giustizia, fisco, concorrenza, semplificazioni, ambiente: 8 mesi a rotta di collo, per riformare l’Italia, prova estrema per la tenuta della maggioranza ...

... è la traduzione in termini operativi di quel 'io' detto dal premier a Ursula Von Der ... E cioè che il vero elemento di forza è, innanzitutto, la forza reputazionale di Mario, nell'...La garanzia che l'Italia farà le riforme l'ha data Marioa Ursula von der Leyen. Con quel 'io' che è la cifra di un'esposizione politica imponente e soprattutto determinante per tirare il Recovery plan italiano da 222,1 miliardi fuori dall'...Dà un'anima al Recovery e accentra la governance perché i tempi sono stretti. Monito ai partiti parlando dell'angoscia del Paese ...Giustizia, fisco, concorrenza, semplificazioni, ambiente: 8 mesi a rotta di collo, per riformare l’Italia, prova estrema per la tenuta della maggioranza ...