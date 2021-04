Covid, Nursing Up: focolaio nel reparto Oncologia del Santobono, contagiati 4 infermieri e 2 operatori Oss (Di lunedì 26 aprile 2021) “Appena qualche settimana fa, di fronte alle ‘frettolose’ dichiarazioni pubbliche di qualche esponente politico, che con un eccesso di ottimismo sosteneva che i contagi degli infermieri sono ormai solo un lontano ricordo, proprio in merito all’allarme infezioni per gli operatori sanitari eravamo stati chiari: è ancora decisamente vietato abbassare la guardia”. Lo ha detto Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up, sindacato degli infermieri.”Siamo lontani dal poter considerare fuori pericolo i nostri professionisti della sanità che da oltre un anno combattono come soldati ‘al fronte’ contro l’agguerrito virus – ha aggiunto -. Nelle ultime ore, inoltre, dopo una indagine accurata dei nostri referenti locali, vi raccontiamo di un nuovo focolaio, che vede tristemente protagonista, come nel ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) “Appena qualche settimana fa, di fronte alle ‘frettolose’ dichiarazioni pubbliche di qualche esponente politico, che con un eccesso di ottimismo sosteneva che i contagi deglisono ormai solo un lontano ricordo, proprio in merito all’allarme infezioni per glisanitari eravamo stati chiari: è ancora decisamente vietato abbassare la guardia”. Lo ha detto Antonio De Palma, presidente nazionale delUp, sindacato degli.”Siamo lontani dal poter considerare fuori pericolo i nostri professionisti della sanità che da oltre un anno combattono come soldati ‘al fronte’ contro l’agguerrito virus – ha aggiunto -. Nelle ultime ore, inoltre, dopo una indagine accurata dei nostri referenti locali, vi raccontiamo di un nuovo, che vede tristemente protagonista, come nel ...

Advertising

nursing_uniud : Il Covid-19 ha purtroppo modificato le distanze, le relazioni e le occasioni di socializzazione. Questo ha consegue… - BiondinoAlessio : RT @LauraritaRita: #Vaccinatori #volontari, @nursingup_sind: “E’ così che si affrontano le vere emergenze? Evitando di pagare i #profession… - LauraritaRita : #Vaccinatori #volontari, @nursingup_sind: “E’ così che si affrontano le vere emergenze? Evitando di pagare i… - sarfsee : RT @sarfsee: @DailyExposeNews In America Covid Vàccine Massàcre in Nùrsing Homes - nursing_uniud : RT @FNInfermieri: Sono 512 gli infermieri dell’Ordine di Udine a disposizione per effettuare vaccinazioni anti covid oltre l'orario di lavo… -