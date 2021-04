Corsa Champions più infuocata che mai | i calendari a confronto a cinque giornate dalla fine

(Di lunedì 26 aprile 2021) E’ unapiùche mai. Asono altrettante le squadre in piena lotta per i tre posti in palio – tolta l’Inter che si avvia allo scudetto – per giocare la massima competizione (boutade Superlega a parte) a livello europeo. L’Atalanta, la Juventus, il Milan, il Napoli, persino la Lazio che deve ancora recuperare una partita e può avvicinarsi: è davvero un cammino senza esclusioni di colpi in quest’ultimo mese in compagnia della Serie A, andiamo dunque a scoprire quali sono idelle squadre coinvolte.O ATALANTA 68 punti 34 – Sassuolo-Atalanta 35 – Parma-Atalanta 36 – Atalanta-Benevento 37 – Genoa-Atalanta 38 – ...

Advertising

anperillo : Il #Napoli del girone di ritorno ha un passo da scudetto. Classifica e calendario alla mano adesso la corsa… - AntoVitiello : Crollo del #Milan in casa dopo un buon primo tempo, finale disastroso che consente la rimonta al #Sassuolo. Uno sto… - aebeh_ : Ci sta essere allegri dopo che hai praticamente eliminato una diretta concorrente dalla corsa champions - sportal_it : La Lazio schianta il Milan e riapre la corsa Champions - LAROMA24 : Serie A, tris della Lazio al Milan per la corsa Champions: 3-0 firmato Correa-Immobile #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa Champions

Calcio Atalanta

22.38 Calcio, la Lazio supera il Milan 3 - 0 Si complica ladel Milan, prova a rilanciarsi la Lazio che all'Olimpico stende 3 - 0 i rossoneri. Dopo una chance per Calhanoglu, biancocelesti subito a segno (2'): Immobile lancia Correa che salta ...Che scatena lae viene servito con i tempi giusti da Correa . Poi è freddo, davanti a ... ed è una sfida che vale laLeague . In panchina per i biancocelesti torna Inzaghi , che a causa ...La doppietta di Correa e il gol di Immobile condannano i rossoneri al secondo ko consecutivo, sorridono Juve e Napoli ...E’ una corsa Champions più infuocata che mai. A cinque giornate dalla fine sono altrettante le squadre in piena lotta per i tre posti in palio – tolta l’Inter che si avvia allo scudetto – per giocare ...