Cantona sul calcio al tifoso | “Mi pento solo di non averlo colpito più forte”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr – “Ho unrimpianto, avrei voluto calciarlo ancora più”. Ergo, nulla di cui pentirsi, anzi. Ericrievoca il celebre episodio di Selhurst Park del gennaio 1995, quando colpì con un impressionante colpo di kung fu Matthew Simmonds, undel Crystal Palace che lo aveva insultato. Un gesto che al leggendario numero 7 del Manchester United costò 9 mesi di squalifica, ma che è destinato a rimanere nella storia del(e dei calci, si intende)., un leggendariovolante “Sono stato insultato migliaia di volte e non ho mai reagito, ma a volte si è fragili. Ho unrimpianto. Avrei voluto calciarlo ancora più. Sono stato squalificato per nove mesi, volevano che fossi un esempio”, ...

Sfortunatamente non è caduto e il giorno dopo mi sono ritrovatogiornale e la FA voleva aumentare la mia squalifica - ha ammessoin un'altra parte del documentario - . Ma l'allenatore ...Il calcio al tifoso? "Avrei voluto calciarlo più forte" . Erictornasuo famoso scontro con il tifoso del Crystal Palace del gennaio 1995. L'ex attaccante francese del Manchester United sferrò un calcio con un colpo di kung fu a Matthew Simmonds, un ..."Ti spiezzo in due…". Non è il possente pugile russo, Ivan Drago, che sfida Rocky il protagonista della minaccia ma Eric Cantona. L'ex attaccante del Manchester United non si è espresso proprio in que ...Il francese è tornato sull'episodio del 1995, quando tirò un calcio a Matthew Simmonds a Selhurst Park, per il film «The United Way» dedicato alla storia dei Red Devils dal disastro aereo di Monaco de ...