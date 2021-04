Calcagno | «Superlega? Modalità e tempistiche sbagliate | salary cup un fallimento vi spiego perchè»

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente dell’AIC Assocalciatori Umbertoè intervenuto ai microfoni di Radio 1. Ecco le parole su alcuni temi caldi Intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch’Io Sport, il presidente dell’Assocalciatori Umbertoha commentato i temi caldi del calcio nostrano e internazionale.: «dellasono state. Però è anche importante analizzare cosa è successo. Sicuramente il mancato coinvolgimento dei calciatori è importante, soprattutto per le conseguenze che ci sarebbero state proprio i giocatori. Si minacciava addirittura di non farli partecipare alle competizioni con le Nazionali senza che loro fossero colpevoli» RISORSE: «Il nostro mondo, in questi ultimi 10 anni, ha sperperato molto. ...

