(Di lunedì 26 aprile 2021) Gianluigi, portiere della Juventus, comincia a guardare al futuro visto che non gli resta ancora molto da giocare. Così ha deciso di aprire una scuola di formazione per giovani portieri, la. Il giocatore ha spiegato così l’iniziativa, che si svolgerà nelle località di Marina di Pietrasanta, Lignano Sabbiadoro, Andalo e Sestola. Una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere. Speriamo di dare il kick off a giugno, ma la partenza è subordinata all’emergenza Covid. Ho sempre creduto nel valore della formazione, ancor di più in questo periodo complicato per ognuno di noi. Laper ...

Advertising

napolista : Buffon, prove da allenatore: nasce la Buffon Football Academy Il giocatore della Juventus lancia il progetto di una… - Cami71Michele : @maurosalza Ho visto 3 a 1... Lasciamo instaurare serenità e consapevolezza ruoli ai giocatori che nell'anno son st… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon prove

FantaMaster

In questo momento guarda caso,e Chiellini sono in scadenza di contratto e Dybala non ha ... Il possibile arrivo di Donnarumma e di Romagnoli, dallo scambio con Bernardeschi, sono altre...Eppure dopo le ultime, con Szczesny autore di qualche papera di troppo (come nel derby) eche sta tornando Superman (come ieri col Napoli) il dubbio viene . Non a Pirlo , almeno per il ...Le opzioni sul piatto sono diverse: un ulteriore anno in bianconero o un'ultima esperienza da titolare, fino al ritiro. Intanto, stando a quanto riporta Gazzetta, questa potrebbe essere l'ultima parti ...Sono infatti due le ipotesi in ballo che, in questo momento, sembrano più plausibili: se non dovesse restare i bianconero, per Buffon si apre un bivio. Buffon, stasera, dovrebbe essere titolare col su ...