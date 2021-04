Bar e ristoranti | le regole in vigore da oggi | cosa si può fare e fino a che ora

(Di lunedì 26 aprile 2021) Da, lunedì 26 aprile, entrano inle nuove norme del decreto Covid. Cambiano anche diverseper bar enelle zone gialle (qui l’elenco delle regioni divise per fasce di rischio). Nello specifico, nelle regioni che si trovano in questa fascia di rischio è danuovamente consentito il servizio al tavolo in bar e, ma soltanto negli spazi all’aperto. Restano invece invariate leper la zona rossa e arancione, con bar eche possono effettuare esclusivamente il servizio di asporto e le consegne a domicilio. Il decreto del Governo fissa anche una data a partire dalla quale (sempre in zona gialla) sarà possibile effettuare consumazioni anche negli spazi al chiuso di bar e...

Previste, persemplificazioni che consentono di ottenere più facilmente e più velocemente l'occupazione (gratuita fino a giugno) di suolo pubblico. Per iil servizio da asporto è ...Riaprono musei, cinema, teatri econ tavoli all'aperto. A scuola l'89,5% degli studenti italianiDa oggi, lunedì 26 aprile, entrano in vigore le nuove norme del decreto Covid. Cambiano anche diverse regole per bar e ristoranti nelle zone gialle (qui l’elenco delle regioni divise per fasce di risc ...I centri storici del Polesine si fanno belli per l’ennesima ripartenza, una ripartenza a metà, che non accontenta baristi e ristoratori, per via del coprifuoco e delle restrizioni all’interno dei loca ...