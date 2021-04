Aprilia All Stars: in memoria di Fausto Gresini (Di lunedì 26 aprile 2021) Si è concluso a Misano il weekend targato Aprilia All Stars dedicato a Fausto Gresini, con diversi piloti professionisti e non che hanno provato i modelli che hanno fatto la storia della Casa di Noale. In pista anche Guido Meda e Mauro Sanchini, che vi racconteranno l’emozione di guidare una MotoGP in uno speciale in programmazione sul canale 208. Intanto abbiamo fatto il punto sui temi ‘caldi’ della stagione con Aleix Espargaró e Massimo Rivola, che hanno svelato anche alcuni retroscena su Dovizioso. Due giorni intensi a Misano sul circuito dedicato a Marco Simoncelli,con l’Aprilia All Stars, un‘occasione per motociclisti professionisti e amatori di provare i modelli della casa di Noale, dalla 125 alla MotoGP. Presenti grandi piloti, del presente e del passato: Aleix Espargaró, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Si è concluso a Misano il weekend targatoAlldedicato a, con diversi piloti professionisti e non che hanno provato i modelli che hanno fatto la storia della Casa di Noale. In pista anche Guido Meda e Mauro Sanchini, che vi racconteranno l’emozione di guidare una MotoGP in uno speciale in programmazione sul canale 208. Intanto abbiamo fatto il punto sui temi ‘caldi’ della stagione con Aleix Espargaró e Massimo Rivola, che hanno svelato anche alcuni retroscena su Dovizioso. Due giorni intensi a Misano sul circuito dedicato a Marco Simoncelli,con l’All, un‘occasione per motociclisti professionisti e amatori di provare i modelli della casa di Noale, dalla 125 alla MotoGP. Presenti grandi piloti, del presente e del passato: Aleix Espargaró, ...

Advertising

motoblogit : Aprilia All Stars 2021: tanti campioni di ieri e di oggi per una grande festa a Misano - motoblogit : Aprilia All Stars 2021 a Misano - CorriereRomagna : Motociclismo, l'Aprilia All Stars a Misano nel nome di Gresini - Gallery - - antonio56525877 : RT @SkySportMotoGP: Aprilia All Stars in memoria di Fausto Gresini #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori @VeraSpadini - Filo2385Filippo : RT @SkySportMotoGP: Aprilia All Stars in memoria di Fausto Gresini #MotoGP #SkyMotoGP #SkyMotori @VeraSpadini -