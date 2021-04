WPT | ad Alicante rinascono i numeri 1

(Di domenica 25 aprile 2021) L'Estrella DammOpen, seconda tappa del World Padel Tour 2021, certifica riscatti e vendette sportive. Attesi e, per certi versi, invocati dopo i responsi a sorpresa dell'Adeslas Madrid Open, ...

Per quanto riguarda il capitolo azzurro, l'Open resterà impresso nella memoria di Claudia ... attualmente numero 73 del ranking, e la spagnola Sandra Bellver (n.56) hanno battuto 75 ......il primo dei tre tabelloni dei tornei. "E " aggiunge Carlotta " da lì in poi giocarcela a livelli sempre più alti. Abbiamo dimostrato di averne le possibilità ". Lo conferma il campo: ad...Grandi match tutti da seguire sia nella categoria maschile che femminile nella seconda tappa del World Padel Tour ...Da domani scenderà in campo solo l'italo-spagnola Jensen , tutte le altre italiane uscite nelle qualificazioni con alcuni buoni risultati ...