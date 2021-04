Trieste. Fino al 2023 ogni anno 2 milioni per centri estivi (Di domenica 25 aprile 2021) “Nel 2020 abbiamo garantito il sostegno economico a chi ha figli dai 0 ai 14 anni a copertura delle spese per baby sitting o per la frequenza dei centri estivi o di quelli sperimentali per la prima infanzia nel periodo maggio-agosto. In questo modo le nostre famiglie hanno potuto accedere a incentivi dai 150 ai 2.400 euro, misure compatibili con i bonus Inps per servizi e attività previste dal Decreto Rilancio. In Stabilità, inoltre, abbiamo stanziato complessivamente 6 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per i centri estivi, ripartiti in due milioni di euro per ciascuna annualità. Risorse che riteniamo sufficienti per garantire gli standard di qualità richiesti”. In Consiglio regionale, l’assessore alla Famiglia, Alessia Rosolen, rispondendo a una ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 aprile 2021) “Nel 2020 abbiamo garantito il sostegno economico a chi ha figli dai 0 ai 14 anni a copertura delle spese per baby sitting o per la frequenza deio di quelli sperimentali per la prima infanzia nel periodo maggio-agosto. In questo modo le nostre famiglie hpotuto accedere a incentivi dai 150 ai 2.400 euro, misure compatibili con i bonus Inps per servizi e attività previste dal Decreto Rilancio. In Stabilità, inoltre, abbiamo stanziato complessivamente 6di euro nel triennio 2021-per i, ripartiti in duedi euro per ciascuna annualità. Risorse che riteniamo sufficienti per garantire gli standard di qualità richiesti”. In Consiglio regionale, l’assessore alla Famiglia, Alessia Rosolen, rispondendo a una ...

