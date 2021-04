Trenord | sciopero di 8 ore in arrivo | treni a rischio il 31 maggio

Advertising

carlop1964 : RT @Glosti_s: Grazie trenord di questo sciopero inutile. Ora sui treni che ripartono dopo le 17 saremo stipati, era la situazione da creare… - Glosti_s : Grazie trenord di questo sciopero inutile. Ora sui treni che ripartono dopo le 17 saremo stipati, era la situazione… - ADM_assdemxmi : RT @MiAirports: 23/04 sciopero nazionale del trasporto aereo dalle 13 alle 17 e ferroviario dalle 9 alle 17 Contatta la compagnia aerea pe… - MiAirports : 23/04 sciopero nazionale del trasporto aereo dalle 13 alle 17 e ferroviario dalle 9 alle 17 Contatta la compagnia… - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: #Sciopero Trenord e Trenitalia venerdì #23 aprile: orari e fasce di garanzia -

Ultime Notizie dalla rete : Trenord sciopero

Per lunedì 31 maggio, infatti, è stato proclamato unodi 8 ore che coinvolge il personale. Secondo quanto comunicato sul sito internet del Ministero dei Trasporti, i treni saranno a ...Per quanto riguarda invece, lorimane sempre tra le 9 e le 17 con ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia: non coinvolte le fasce di garanzia, ma si precisa che ...Entro quattro anni treni a idrogeno anche per le merci Dopo le prime applicazioni ... grazie al progetto europeo FCH2RAIL. Il 23 aprile sciopero dei trasporti dell’Orsa Il sindacato autonomo Orsa ha ...Venerdì 23 aprile 2021 il sindacato Or.S.A. ha proclamato uno sciopero dalle 09 alle ore 16:59 . Sciopero dei treni 23 aprile Il Servizio Regionale, quello Suburbano e il servizio Aeroportuale potran ...