Traffico Roma del 25-04-2021 ore 17 | 30

(Di domenica 25 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione code per incidente sulla tratto Urbano dell’a24 da Portonaccio alla tangenziale verso il centro si rallenta perintenso Anche in via Aurelia Antica prossimità di via di Villa Betania è in via Leone XIII verso Ostia rallentamenti sono segnalati sulla via del mare da km 22 a via della gente salinatoria infine proprio ad Ostia ilrallenta in via della Marina tra piazzale della posta e Lungomare Paolo Toscanelli nella zona di Caracalla in pieno svolgimento il 74esimo Gran Premio della Liberazione possibili difficoltà di circolazione in tutta l’area circostante e sulla via o al via da questa sera ai lavori di manutenzione della pavimentazione in via Salaria gli interventi in programma fino a venerdì 30 Aprile si svolgono in orario notturno dalle 21 alle 6 e comportano divieto ...