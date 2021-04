Superlega, Ceferin torna all’attacco: “Juventus e Real Madrid come i terrapiattisti. Agnelli un bugiardo in piena regola” (Di domenica 25 aprile 2021) Continua il caos legato alla Superlega.L'ultima settimana calcistica è stata indubbiamente smossa dal terremoto generato dalla Superlega. Da tempo immemore non si assisteva ad un possibile cambiamento repentino del sistema europeo del football, con molteplici parti in causa coinvolte. L'annuncio del nuovo format della Champions League annunciato dalla UEFA, era stato prontamente preceduto dall'istituzione della nuova - chiusa - competizione da parte dei 12 club fondatori.Milan, Ibrahimovic a cuore aperto: “L’età è solo un numero. Champions League? Manca poco, dobbiamo crederci”In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del Daily Mail, il numero uno della UEFA Aleksander Ceferin è tornato all'attacco rispetto all'affronto fatto da Andrea Agnelli - patron della Juventus - e da ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) Continua il caos legato alla.L'ultima settimana calcistica è stata indubbiamente smossa dal terremoto generato dalla. Da tempo immemore non si assisteva ad un possibile cambiamento repentino del sistema europeo del football, con molteplici parti in causa coinvolte. L'annuncio del nuovo format della Champions League annunciato dalla UEFA, era stato prontamente preceduto dall'istituzione della nuova - chiusa - competizione da parte dei 12 club fondatori.Milan, Ibrahimovic a cuore aperto: “L’età è solo un numero. Champions League? Manca poco, dobbiamo crederci”In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del Daily Mail, il numero uno della UEFA Aleksanderto all'attacco rispetto all'affronto fatto da Andrea- patron della- e da ...

Adnkronos : Spopola l'hashtag #CeferinOut dopo il caos #Superlega e le accuse a @juventusfc e @realmadrid. Da che parte state? - forumJuventus : Florentino Perez: 'Il progetto #Superlega esiste, ci vuole trasparenza nel calcio. Le minacce di Ceferin sono molto… - Adnkronos : Ancora un attacco a #Juve & co. Intanto, decolla l’hashtag #CeferinOut. - JohSogos : RT @persemprecalcio: 'Terrapiattisti!'?? Ancora parole durissime di Aleksander #Ceferin nei confronti della #Superlega e di Andrea #Agnelli… - Profilo3Marco : RT @LaVeritaWeb: Aleksander Ceferin minaccia i club che non hanno fatto passi indietro: «Non possono stare in Champions League». In Italia… -