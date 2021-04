Sparisce l' hotel del ' Colonnello' | tra le dune e il mare sorgerà un 5 stelle

Leggi su agi

(Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Una sorta di avamposto nel deserto, con la bandiera italiana che garriva sul tetto, in mezzo alledorate di Piscinas, davanti al tempestosodella Costa delle Miniere. Il 'regno' delCaroli, un vecchio militare in pensione dal fisico asciutto e dal carattere ruvido, era un albergo molto esclusivo, perché difficilmente raggiungibile e per la 'selezione' dei clienti che il 'gestore-comandante', con ferrea eleganza, imponeva. Un luogo di indubbio fascino nel Sulcis-Iglesiente, a suo tempo frequentato da intellettuali, giornalisti, gente del mondo dello spettacolo, ma anche tranquille famiglie con figlioletti a seguito. Ex deposito minerario e colonia marina Ci si arrivava per una tortuosa, sconnessa e polverosa strada che teneva lontano il turismo 'mordi e fuggi' di chi cercava una Sardegna da cartolina con ...