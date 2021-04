"Se l'è cercata". Il delirio degli odiatori no vax contro Milva (Di domenica 25 aprile 2021) La cantante è finita nel mirino di negazionisti e no vax che hanno commentato con odio e violenza il post del 26 marzo sul vaccino. "Ora che sei morta ti vaccineresti ancora?" Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 aprile 2021) La cantante è finita nel mirino di negazionisti e no vax che hanno commentato con odio e violenza il post del 26 marzo sul vaccino. "Ora che sei morta ti vaccineresti ancora?"

Ultime Notizie dalla rete : cercata delirio "Se l'è cercata". Il delirio degli odiatori no vax contro Milva Ora che sei morta ti vaccineresti ancora?", "Se l'è cercato", "Ha fatto l'effetto desiderato?? ". Il delirio no vax non risparmia neppure il dolore, quello per la morte della cantante Milva . A poche ore dalla notizia della scomparsa della "Pantera di Goro", decine di no vax hanno preso di mira il ...

