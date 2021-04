SBK | Carl Fogarty | ' Ducati mi faceva sentire il numero uno'

(Di domenica 25 aprile 2021) Il vincente per antonomasia della prima era della Superbike. Questo è, che però nel presente non ama tutto ciò che ha fatto nei giorni dei grandi successi. E ce lo racconta a cuore aperto,...

Fogarty, il Campione allergico alla sconfitta Le corse, passione di famiglia Tuo padre correva,... Vinsi ina Donington, da privato, un fatto più unico che raro: alla seconda gara stagionale ......della nuova generazione e forse di ogni epoca. Prima di Rea, Fogarty era Mister Superbike nel Regno Unito . Uno status che però gli andava stretto, visto che ancora oggi per qualcuno è King, ..."Ho vinto quattro titoli in modi diversi, prima con il cuore e poi con la testa, e un comune denominatore: la Ducati che mi forniva una moto perfetta. Ho dei rimpianti: se avessi avuto un’occasione, i ...Il poker in Superbike fa dimenticare che i titoli mondiali sono ben sette: Foggy, infatti, ha trionfato anche nel TT-F1 e nell’Endurance. Il suo essere vincente l’ha portato a prevalere persino in un.