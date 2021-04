Samuel, dalla Roma alla fede: l'uscita più bella (Di domenica 25 aprile 2021) di Paolo Franci Chissà, quando era ragazzino qualcuno gli avrà anche detto: "Samu, oggi hai parato da dio!". Sì, con la minuscola, incorniciando quel modo di dire che poi sarebbe un 8 in pagella in ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) di Paolo Franci Chissà, quando era ragazzino qualcuno gli avrà anche detto: "Samu, oggi hai parato da dio!". Sì, con la minuscola, incorniciando quel modo di dire che poi sarebbe un 8 in pagella in ...

Samuel non è né il primo e non sarà l'ultimo a preferire i voti sacerdotali a quelli dei giornali sportivi. Succede spesso, succede ovunque, perchè il richiamo del Signore non ha maglia né Paese d'...

Samuel Piermarini, dal calcio alla tonaca Sarà ordinato sacerdote domenica 25 da Papa Francesco «Poi è arrivato il giorno che Stramaccioni mi ha detto: d' accordo, sei bravo, ti prendiamo, vieni a firmare. Era da una s ...

